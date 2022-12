Dal Mar Rosso al Golfo Persico: gli oltre 8mila chilometri della Dakar 2023

DAKAR

Tutto quello che c'è da sapere sul percorso del rally-raid più duro e famoso al mondo

Tra aspre pietraie e dune di sabbia: gli scatti del Rally Dakar

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La corsa che scatterà in Arabia Saudita nella notte di Capodanno sarà una vera e propria Odissea. Dalle sponde occidentali del Mar Rosso fino a Dammam, città che sorge sulla costa orientale e che si affaccia sulle acque del Golfo Persico: in mezzo, distribuiti tra 15 giorni e 14 tappe, ci saranno 8.549 chilometri di dune sabbiose, deserti desolati e aspre pietraie. La Dakar 2023 è la corsa dei "due mari".

Lo start della corsa si terrà sabato 31 dicembre 2022, con l'arrivo ufficialmente previsto nella giornata di domenica 15 gennaio 2023. Sono 14 gli stage (o le tappe) in programma, con il giorno di riposo fissato per lunedì 9 gennaio 2023. Degli 8.549 chilometri da percorrere, il cronometro conterà "solo" 4.706 di essi. Così come accade in altre competizioni rallystiche, infatti, non è l'intero percorso a contare ai fini della classifica: i piloti dovranno infatti affrontare sezioni di trasferimento nelle quali il tempo sarà irrilevante. Trattandosi di una gara destinata a durare oltre due settimane, tutti i membri dei vari team si riposeranno nel bivacco, la "città" itinerante che segue la Dakar per tutto il suo percorso.

I protagonisti dell'edizione 2023 del rally-raid più duro del mondo scatteranno dalle rive del Mar Rosso, faranno rotta verso sud lungo la Valle di Dawasir, punteranno verso est attraversando le montagne, trascorreranno tre lunghissimi giorni nel mare di dune dell'Empty Quarter (il deserto di sabbia più grande del mondo, occupa quasi metà dell'intera Arabia Saudita) e concluderanno la propria corsa a Dammam, sulle rive del Golfo Persico. Gli organizzatori hanno voluto rendere questa quarta Dakar saudita più sicura facendo ricorso a un maggior numero di prove "ad anello".

Inoltre, una grande novità regolamentare sta per fare il proprio ingresso alla Dakar. Gli organizzatori hanno deciso che un bonus in termini di tempo sarà dato a chi, avendo chiuso nelle posizioni di testa una tappa, dovrà fare da battistrada nel corso di quella successiva. Accadeva infatti spesso che il vincitore di una tappa, costretto da regolamento ad aprire quella del giorno seguente, perdesse moltissimo tempo alla ricerca del giusto percorso (trovato più facilmente dai suoi avversari anche sulla base dei suoi errori).

73 le auto al via, 124 le moto, 56 i camion, oltre a 19 quad, 47 T3 e 46 T4. In aggiunta, la Dakar Classic vedrà partecipare 76 auto e 13 camion.