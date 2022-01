Dakar, Sanders e Al-Attiyah si prendono il prologo

PRIMA CLASSIFICA

L’australiano è il più veloce nelle moto, il tre volte vincitore della Dakar parte con il piede giusto tra le auto

Il primo assaggio di Dakar sorride a due esperti della corsa. Il prologo del rally più famoso al mondo vede i successi di Daniel Sanders nelle moto e di Nasser Al-Attiyah tra le automobili. L'australiano, quarto nella scorsa edizione, rifila un minuto al cileno Pablo Quintanilla, mentre il campione in carica Benavides è quarto. Il qatariota invece è il migliore sulle quattro ruote, davanti al veterano Sainz e a Baragwanath. Quinto Loeb. La Dakar prende il volo nel segno di Sanders e Al-Attiyah

























































































































































































MOTO

Inizia con un successo australiano la Dakar 2022. L’edizione di quest’anno del rally più famoso al mondo, previsto ancora in Arabia Saudita, si apre con un prologo di appena 19 chilometri cronometrati, ma ben 700 di trasferimento da Jeddah ad Ha’il. Tra le moto, un prologo particolarmente equilibrato vede primeggiare Daniel Sanders, della GasGas, più veloce di tutti e primo leader della corsa. Il tempo con cui partirà domani, nella prima vera tappa, sarà di 55’30” (quintuplicato per il coefficiente 5 del prologo). L’australiano potrà quindi contare su un minuto di margine nei confronti di Pablo Quintanilla, secondo sulla sua Honda. Sul podio di giornata anche Ross Branch, su Yamaha, a 1’55”. Si deve accontentare della quarta piazza invece l’argentino Kevin Benavides, campione in carica. Distanziato di due minuti, il pilota KTM proverà a recuperare terreno già domani. La presenza di quattro case diverse nelle prime quattro posizioni conferma il potenziale, grande equilibrio di quest’edizione. Oltre a contare per il tempo della classifica generale, il prologo permette anche ai primi quindici piloti di scegliere (in ordine inverso, quindi il quindicesimo è il primo a decidere) il momento in cui partire nella prima tappa vera, 333 km di speciale con partenza e arrivo a Ha’il. Intanto si piazza 23° Danilo Petrucci, alla sua prima esperienza nella Dakar.

AUTO

Non ha fatto calcoli di sorta, tra le auto, Nasser Al-Attiyah. Il qatariota, tre volte vincitore della corsa, si prende il prologo in 10’56” e partirà per primo nella prima frazione vera e propria. Ottimo tempo per il portacolori della Toyota Gazoo, uno dei grandi favoriti di quest’edizione, assistito da Matthieu Baumel. Tra i principali rivali figura sicuramente Carlos Sainz, secondo a 12” sulla Audi elettrica. Terzo di giornata Brian Baragwanath, davanti alla seconda guida Toyota Gazoo Henk Lategan. Si piazza in top five anche Sebastien Loeb, alla sua prima esperienza con il nuovo navigatore Fabian Lurquin. L’altra Audi considerata tra le grandi favorite, quella guidata da Stéphane Peterhansel, si è accontentata della quattordicesima posizione, a 1’12”, probabilmente per avere una strategia diversa nell’ordine di partenza. Appena dietro di lui il compagno di squadra Ekstrom. L’antipasto di Dakar, dunque, è servito: da domani si inizierà a fare sul serio, senza più calcoli.