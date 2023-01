Dakar: prima gioia per Al-Rajhi, quanta sfortuna per Audi

SETTIMA TAPPA

La rottura di cerchione, gomma e sospensione posteriore sinistra mette anche l'Audi di Ekström k.o

© dakar.com Yazeed Al-Rajhi (Overdrive) è il vincitore della speciale di 333 chilometri valevole per la settima tappa della Dakar 2023, con partenza da Riyadh e arriva ad Al Duwadimi. Dopo il disastro dello Stage 6, che gli è costato più di cinque ore nella classifica generale, il saudita è tornato a vincere con quasi nove minuti di vantaggio su Vaidotas Žala (Teltonika), con Guerlain Chicherit (GCK) classificatosi terzo. Una discreta ricompensa per il francese e il suo copilota, Alex Winocq, che hanno sofferto particolarmente nella tappa di ieri.

Incredibile sfortuna per Audi, che non sta sicuramente vivendo una Dakar memorabile. Dopo aver perso Peterhansel e con Sainz ormai fuori dai giochi, le ultime speranze erano riposte in Mattias Ekström. La sua RS Q e-tron E2, però, è stata costretta a fermarsi dopo aver urtato una pietra rompendo cerchione, gomma e sospensione posteriore sinistra. Anche Carlos Sainz si è fermato per aiutare il compagno di squadra. Chi esulta è sicuramente Nasser Al-Attiyah (Toyota), che vola nella classifica generale e si allontana dai principali competitor.