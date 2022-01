Dakar: Benavides vince tra le moto, Sunderland torna in vetta. Sainz trionfa nelle auto

petrucci 17°

L'argentino della Ktm conquista la penultima tappa: il britannico della GasGas comanda la generale, diciassettesimo Petrucci. Lo spagnolo anticipa Loeb, Al-Attiyah saldamente leader

La penultima tappa della Dakar 2022 (346 km cronometrati di Bisha) incorona Kevin Benavides tra le moto: l'argentino della Ktm anticipa di appena 4" Sam Sunderland (GasGas), che si riprende la vetta della generale. Buon diciassettesimo posto per Danilo Petrucci. Nelle auto, invece, trionfa Carlos Sainz, che con la sua Audi chiude davanti a Sébastien Loeb. Nasser Al-Attiyah si conferma leader della graduatoria a una giornata dalla fine. Getty Images

MOTO

La quarta volta è quella buona: dopo tre podi, arriva la prima vittoria in questa Dakar per Kevin Benavides. L'argentino della Ktm, secondo nella settima e nella nona speciale, si aggiudica l'undicesima, i 346 km cronometrati di Bisha, battendo per appena 4 secondi Sam Sunderland in sella alla sua GasGas: chiude il podio Joaquim Rodrigues, terzo a +2'26 con la sua Hero. Il vero trionfatore, però, è proprio il britannico, che infligge distacchi pesanti a tutti i rivali in classifica generale: Van Beveren, leader dopo l'arrivo di Bisha della decima frazione, arriva quindicesimo ad oltre 21 minuti di distacco, mentre sono quasi 5 quelli recuperati a Matthias Walkner. Questo, dunque, lo scenario prima dell'ultima tappa della Dakar 2022, che terminerà il suo percorso a Jedda: Sam Sunderland è primo con 6'52" di vantaggio rispetto al cileno Pablo Quintanilla (sesto di giornata con la sua Honda), mentre Matthias Walkner (Ktm) è a +7'15" e Adrien Van Beveren ha 15'30" di ritardo nella generale. Altra giornata positiva per Danilo Petrucci: l'italiano, in sella alla sua Tech 3 Ktm, arriva diciassettesimo, appena dopo Van Beveren e a +23'14" dal vincitore di giornata.

AUTO

Tra le auto, arriva il 41esimo successo nella competizione per Carlos Sainz, che con la sua Audi (e insieme al connazionale Lucas Cruz), batte per 2'21" Sébastien Loeb, che guadagna su Al-Attiyah, ma non abbastanza da scalfire la leadership in classifica generale del qatariota. Completa il podio di giornata Lucio Alvarez dell'Overdrive Toyota, a +3'10" da Sainz. Buon quarto posto per Ekstrom, mentre De Villiers chiude sesto anticipando Stéphane Peterhansel. Ottavo, a +6'42" dallo spagnolo, c'è invece proprio Nasser Al-Attiyah, che perde 4'21" da Loeb: un distacco che, però, non consente di certo al francese della Bahrain Raid di avvicinarsi sensibilmente alla vetta della graduatoria. Il qatariota della Toyota, infatti, ha comunque 28'19" di vantaggio rispetto a Loeb (e Lurquin), che avrà bisogno quindi di un vero e proprio miracolo nell'ultima tappa per togliere la quarta vittoria a Nasser Al-Attiyah, sempre più vicino al poker e dominatore della classifica sin dalle prima speciale di questa Dakar 2022.