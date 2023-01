Dakar: 5 vittorie di fila per Loeb, Price al comando nelle moto

12ª TAPPA

Nonostante la 6ª gioia del pilota francese della BRX, Al-Attiyah resta leader della classifica generale. Vince Cornejo nelle moto

© Getty Images Due solide certezze per la categoria auto nella Dakar 2023: Sébastien Loeb, che con la vittoria nella 12ª tappa - la seconda prova-maratona di 185 chilometri nel deserto di sabbia più grande al mondo, l'Empty Quarter - mette la firma sul quinto successo di fila, il sesto totale, e Nasser Al-Attiyah, in testa alla classifica generale di oltre un’ora e in gestione dell'enorme vantaggio accumulato. Continua l'incertezza nella categoria delle moto: Nacho Cornejo vince la tappa, con Toby Price a passare al comando nel ranking.

AUTO

Sébastien Loeb ha raggiunto il traguardo della 12ª tappa con il miglior tempo. Il pilota della BRX ha ottenuto la sua quinta vittoria di tappa consecutiva e la sesta in questa edizione della Dakar, superando Lucas Moraes (Toyota) nella classifica generale e piazzandosi a un’ora e 27 minuti di distanza da Nasser Al-Attiyah (Toyota), che oggi ha chiuso il podio dietro all’Audi di Mattias Ekström, secondo. Il qatariota, campione in carica, sta controllando la sua corsa ed evitando passi falsi per evitare di scontrarsi con problematiche perdite di tempo che potrebbero distruggere il suo rassicurante vantaggio.

MOTO

Nacho Cornejo (Honda) ha vinto la speciale di giornata davanti a Daniel Sanders (GasGas) e Toby Price. Tuttavia, la notizia principale della giornata è che Toby Price è ora in testa alla classifica generale della Dakar, a due tappe dal traguardo. Il pilota KTM ha dato una dimostrazione di forza arrivando terzo nella speciale, aiutato dai bonus acquisiti durante il percorso. Ha un vantaggio di 28'' su Skyler Howes (Husqvarna) e di 2'40'' su Kevin Benavides (KTM). Dietro di loro, il resto del gruppo guidato dalle Honda di Pablo Quintanilla e Adrien van Beveren, ancora in ritardo di un quarto d'ora.