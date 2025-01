Dakar 2025, 2a tappa: Sanders e Alrajhi i re della 48h Chrono, Sainz lo sconfitto

MOTO

992km complessivi e 947km di prova speciale tra le dune, con pochissimi tratti asfaltati e tantissima ghiaia a mettere in crisi i piloti. La 48h Chrono delle moto si preannunciava come potenzialmente decisiva per la classifica e, infatti, la stravolge nei distacchi e nei protagonisti. Non cambia però il leader, visto che l'australiano Daniel Sanders la domina per tutto l'arco delle due giornate di gara di questa prima Marathon Stage della Dakar 2025: tre su tre per il portacolori Ktm, che eguaglia un primato che mancava dal 2017 e dal tris di Joan Barreda. Velocissimo Sanders che, dopo l'iniziale leadership di Ross Branch nei primissimi km, accelera e si porta dietro tutto il gruppetto delle Honda ufficiali. Man mano che prosegue la tappa il vantaggio dell'australiano cresce, ma al check-point di domenica il suo margine si riduce a soli 40" su Ricky Brabec, che però perde completamente la bussola nella mattinata dell'Epifania. La fase finale della maxi-tappa delle moto vive infatti sul duello ad altissima tensione tra Sanders e Schareina, che vede lo spagnolo perdere terreno nei km conclusivi chiuderà quarto) e l'australiano dominare fiono a sfiorare i sette minuti di vantaggio. Sanders fa tre su tre e vince questa tappa con un tempo che ben riassume gli sforzi dei piloti, alcuni dei quali non avevano neanche raggiunto il bivacco stabilito come checkpoint necessario per proseguire la Dakar, alle 15 italiane (17 locali) di ieri.