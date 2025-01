Dakar, 1a tappa: colpo doppio Sanders nelle moto, Quintero si impone nelle auto

AUTO

Nelle auto, i 412km di speciale intorno a Bisha incoronano l'americano Seth Quintero. L'americano regala il bis alla Toyota, che aveva conquistato anche il prologo. Battuto un sorprendente Guerlain Chicherit: il francese della Mini è rapidissimo alla partenza, poi vive un autentico testa a testa con le Toyota. Un errore di navigazione e un passaggio nei cespugli danneggiano tuttavia la sua vettura: batte così solo una delle due auto, quella di Variawa che chiude terzo. Il successo di tappa va dunque a Quintero in 4'35"08, con il transalpino della Mini a +45" e Variawa a +1'48". Quarto Martin Prokop (+1'49") davanti alla Dacia di Cristian Gutierrez (+2'13") e alla Mini di Joao Ferreira (+2'38"). Solo settimo Carlos Sainz con la migliore delle Ford (+3'17"): il veterano spagnolo aveva accarezzato a lungo il podio, prima di perdere terreno nel lungo tratto finale. Destino simile per la Toyota di Moraes, ottavo (+3'18") e per i debuttanti Toby Price e Sam Sunderland, che precedono il vincitore di ieri Lategan: quest'ultimo, partito per scelta come undicesimo (i primi dieci sceglievano lo slot di partenza), chiude in 10a posizione a 4'12" e perde la leadership. Due i grandi sconfitti di giornata: Giniel de Villiers (Toyota) e Nasser Al-Attiyah, che chiudono in 19a e 20a posizione: nulla di compromesso per il veterano qatariota, ma 11'13" di ritardo sono decisamente troppi per un pilota del suo calibro. Malissimo anche Sebastian Loeb (Dacia), 12'16" di ritardo per il nove volte iridato Wrc. I migliori italiani sono Amos-Ceci con 1h31' di ritardo. I distacchi della tappa odierna sono gli stessi che ritroviamo nella classifica generale, guidata da Quintero con 45" su Chicherit e 1'48" sul giovane Variawa, che domani festeggerà il suo 20° compleanno. Come regalo riceverà la prima Marathon Stage della Dakar 2025, che coinvolgerà sia il 5 che il 6 gennaio: previsti 1057km da Bisha a Bisha, con 956km di speciale tra rocce e dune.