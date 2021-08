Campionato italiano rallycross: a Castelletto vince Gabbiani

LA TAPPA

Successo al volante della Peugeot 208 RX5

Prima esperienza con vittoria per Gian Maria Gabbiani nel rallycross. Il pilota milanese ha preso parte al quinto appuntamento del Campionato Italiano Rallycross 2021, svoltosi sul circuito di Castelletto di Branduzzo (PV). Gabbiani ha partecipato all’evento su una Peugeot 208 RX5 (basata sul regolamento R5) schierata dal team MFT Motors. Dopo aver sfruttato le prove per prendere confidenza con la nuova modalità di gara, ha dominato la finale prendendo la leadership sin dalla prima curva per poi non mollarla più, nonostante un tracciato reso difficile dalle condizioni meteo variabili.

Felice Gian Maria Gabbiani: "E’ stata una bella scoperta. Ho potuto utilizzare la mia esperienza nei rally show e combinarla con quella delle corse in circuito, con il risultato di essere subito competitivo quando è stato il momento del confronto in pista. Sono soddisfatto del nostro livello di competitività nonostante la Peugeot 208 sia un po' datata, ma il merito va al team MFT Motors, che lavora sempre al meglio. Devo dire che, oltre a essere molto spettacolare, il rallycross si addice molto al mio approccio alle corse, e stare da subito davanti al leader del campionato mi ha dato ulteriore fiducia. Spero di poter tornare al via presto. Voglio ringraziare in particolare Hankook Tire per averci supportato. Le condizioni meteo sono state difficili e ci hanno portato a utilizzare (e apprezzare) tutte le mescole. Ci tengo poi a dedicare questo risultato a Bonny, un caro amico e grande professionista che ci ha lasciato qualche mese fa. Anche in questa gara ho utilizzato un casco realizzato da lui e ha sicuramente portato bene!".