Bosch presenta il concept pioneristico a idrogeno per il futuro del motorsport

Concept innovativo di stoccaggio e sicurezza

L'uso dell'idrogeno liquido è attualmente favorito per lo stoccaggio nel segmento del motorsport. Per essere liquefatto, l'idrogeno viene raffreddato a circa -253°C e riempito nei serbatoi isolati a bassa temperatura con una pressione fino a circa 5 bar. In questa forma, l'idrogeno ha una densità volumetrica maggiore rispetto allo stoccaggio gassoso alternativo, il che significa che i serbatoi occupano significativamente meno spazio nella vettura da corsa. Lo stoccaggio dell'idrogeno impone elevati requisiti sia nella gestione del carburante sia nella sicurezza. Per facilitare l'integrazione dei motori a idrogeno nelle vetture da corsa, Bosch Motorsport ha sviluppato l'unità di controllo per lo stoccaggio di idrogeno liquido L-HSCU insieme a un corrispondente concept di sicurezza. L’unità può essere utilizzata per controllare e monitorare l'intera catena di stoccaggio nel veicolo, dal rifornimento e stoccaggio nei serbatoi al trasferimento alla cella a combustibile o al motore a combustione interna. I sensori forniscono all'unità di controllo dati su parametri come la pressione e la temperatura nei serbatoi e nelle linee del carburante. Eventuali anomalie nel sistema a idrogeno attivano automaticamente i circuiti di protezione. Per esempio, le ventole garantiscono una diluizione efficace della concentrazione di gas in caso di perdita di idrogeno. L'unità di controllo comunica anche con il sistema di rifornimento sia all'interno sia all'esterno del veicolo per garantire un processo di rifornimento sicuro ed efficiente.