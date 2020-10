Bosch-Le mans Daytona Hybrid al via l'avventura

Bosch Motorsport entra a far parte del progetto Le Mans Daytona Hybrid. L'azienda tedesca, infatti, sarà fornitore unico per i componenti ibridi dovuti al nuovo regolamento. Dal motore elettrico all’inverter, dalla centralina elettronica al sistema brake by wire, Bosch fornirà i componenti del programma LMDh (Le Mans Daytona hybrid). A Bosch è stata inoltre affidata la responsabilità del software di gestione intelligente dell’alimentazione ibrida che controlla la distribuzione della coppia fra il motore a combustione interna, il motore elettrico e il sistema brake-by-wire, in base alla richiesta del pilota.