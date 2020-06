Biaggi compie 49 anni: "Vecchietto ma sempre veloce"

Buon compleanno Max Biaggi! In occasione dei suoi 49 anni, Alberto Porta ha intervistato in esclusiva per Sportmediaset il pilota romano che scherza pensando ai 50 anni dietro l'angolo: "Old but fast (vecchietto ma veloce, ndr)!". Biaggi si dice "soddisfatto al 100%" della sua vita e rimpiange una sola cosa: "Non rifarei l'impennata di Brno 1998". Infine, un pensiero per Zanardi: "Ho fatto la mia preghiera per lui, spero in notizie positive".