Arriva Drive Up, il nuovo magazine sul mondo dei motori

09/11/2018

Hanno unito forze e competenze dando vita a “Drive Up”, la cui vocazione è… la passione per i motori. E quindi, supercar e auto da sogno, approfondimento sui modelli più recenti, anticipazioni sulle novità più interessanti e sulle tecnologie d’avanguardia. Un racconto, quello della prova dell’auto, che si sviluppa curva dopo curva all’interno dei paesaggi più spettacolari in giro per il mondo e che, in questo modo, trasmette l’emozione della guida.



In ogni puntata, la squadra di inviati composta da Ringo, Margherita Granbassi e Irene Saderini, assieme alle più prestigiose firme di Quattroruote, “guiderà” il telespettatore attraverso 5-6 servizi e contributi studiati ad hoc per coinvolgerlo e trattenerlo con il fiato sospeso. Vere e proprie clip emozionali che, immediatamente dopo la messa in onda, verranno veicolate sulle piattaforme web e social ufficiali di Mediaset e Quattroruote.



All’interno del programma, un focus particolare verrà riservato alla “Sfida”, una gara di velocità sulla pista di Vairano che, di puntata in puntata, metterà di fronte un ospite vip al direttore di Quattroruote, e pilota provetto, Gian Luca Pellegrini.



Nel primo appuntamento, sabato 10 novembre alle ore 13.50 su Italia 1, l’ospite di “Drive Up” sarà la presentatrice e showgirl Alessia Ventura.



“Drive Up” è una produzione Rti e Quattroruote, a cura di Giuseppe Feyles e Fabio Pravettoni. Direzione dei contenuti affidata a Gian Luca Pellegrini. Autori Sergio Bertolini, Chicco Sfondrini, Alessandro Vitale, Monica Onore e Silvia Chiodin. Coordinamento per Quattroruote Laura Confalonieri. Produttori Mario Piraccini e Davide Mandelli. Regia di Valeria Grandi.