Alexander Rossi: deserto? Mica tanto!

21/11/2018 di STEFANO GATTI

Se lè vista piuttosto brutta Alexander Rossi nella Baja 1000 Mexico dello scorso fine settimana. Mentre stava pilotando 'full throttle' il suo pickup truck, il vincitore della 500 Miglia di Indianapolis 2016 si è visto venire incontro un SUV 'civile'... non identificato, il cui guidatore (che in un certo senso andava pure lui di fretta) aveva deciso di entrare sul tracciato in senso opposto a quello di gara. O meglio, Alexander non lo ha proprio visto: se lo è ritrovato quasi sotto le ruote, mancandolo di pochissimo ed evitando un incidente dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche, visto il numero degli appassionati a bordo strada...

Nonostante tutto Rossi, alla guida del suo Honda modello Ridgeline (un nome che è tutto un programma: linea di cresta) ha poi affermato – ovviamente via social – di essersi divertito come un matto nella sua 'escursione' offroad alla Baja, per una volta lontano dalle piste d’asfalto. Senza dimenticarsi di definire l’incontro ravvicinato (un vero e proprio 'near miss') con il SUV come il suo "oh shit moment of the day"!.