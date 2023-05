A Brands Hatch Rossi conquista il primo podio nel GT World Challenge

© Getty Images

Valentino Rossi ha conquistato il primo storico podio a quattro ruote del Fanatec GT World Challenge. A Brands Hatch il numero 46, alla sua seconda stagione, in coppia con Maxime Martin ha chiuso gara 2 al secondo posto dietro all'Audi R8 dell'italiano Drudi e Feller. Il pesarese, al volante della Bmw del team WRT, ha festeggiato salendo sul tetto della sua vettura: "Sono felicissimo, grazie al mio compagno e a tutto il team: è fantastico". Ottima seconda parte di gara per Rossi che ha mantenuto la posizione guadagnata ai box e non ha mai rischiato nulla. Terza posizione per la Bmw #32 del duo belga Weerts-Vanthoor.