Olimpiadi del Cuore 2026 a Forte dei Marmi: sport e beneficenza con tanti ospiti, tra cui Roberto Mancini

Nel corso della conferenza stampa di presentazione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione della Versilia, esattamente trent’anni fa. È stato ricordato anche Sandro Giacobbe, musicista, compositore e interprete e leader della Nazionale Italiana Cantanti. Sandro è scomparso qualche mese fa ed è stato presente a moltissime edizioni dell’Olimpiadi del cuore.