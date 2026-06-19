Olimpiadi del Cuore 2026 a Forte dei Marmi: sport e beneficenza con tanti ospiti, tra cui Roberto Mancini
Tornano le Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi il 26-27 giugno 2026. Sport, gala e beneficenza con tanti ex calciatori e vip: tutti i dettagli
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È l’edizione del decennale in Versilia anche se complessivamente l’attività benefiche delle onlus di Paolo Brosio sfiora i trent’anni. L’edizione 2026 delle Olimpiadi del Cuore - Mattone del cuore è stata presentata ieri mattina al Bagno Alpemare di Veronica e Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e si preannuncia scoppiettante.
Sport, spettacolo, musica e mondanità si fonderanno con il nobile obiettivo di raccogliere fondi per progetti ben precisi: il primo soccorso della Pace creato a Medjugorje sta per essere completato. Quest’anno i fondi saranno devoluti anche al Centro di cardiochirurgia della clinica universitaria di Pisa, il Centro oncologico dell’azienda ospedaliera di Parma e la Medicina d’urgenza e pronto soccorso dell’Ospedale Versilia.
Due i giorni di attività a Forte dei Marmi, venerdì 26 e sabato 27 giugno, che riportano alla ribalta lo sport. Con i tornei di tennis e padel al Tennis Club Italia (alla presenza di vip ma anche di personaggi dell’imprenditoria) e quelli di calcio che avranno come location il centro sportivo “Cherubini-Aliboni” in via Versilia.
Il pallone sarà il grande protagonista della giornata di venerdì 26 giugno perché si inizierà alle 15.30 con il torneo di calcio categoria Under 15 che si articolerà in due triangolari. Si affronteranno le squadre di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio, Camaiore e Montignoso. Con finalissima tra le vincitrici dei due triangolari che si contenderanno la Super Coppa finale. Alle 18.15 sempre sullo stesso campo la partita del cuore (Amici del Cuore e Resto della Versilia) fra personaggi del mondo dello spettacolo ed ex giocatori professionisti. Prevista la presenza di Chicco Evani, Roberto Mancini, Nicola Amoruso, Roberto Mussi, Nicola Legrottaglie, Samuele Mulattieri, Emanuel Gyasi, Luca Saudati, Leonardo Pettinari, Ciro Capuano che cura anche l’organizzazione del torneo giovanile.
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Il Tc Italia di Sergio Marrai ospiterà anche il primo Galà con la Cena del cuore. Nella giornata di sabato ancora tornei di padel e tennis al Tc Italia. Nella serata di sabato (inizio ore 21) il secondo Galà che verrà ospitato dallo stabilimento balneare Assunta di Forte dei Marmi. Oltre a un menù raffinatissimo, le due serate di gala al Tc Italia e all’Assunta vedranno esibirsi tanti personaggi del mondo della canzone: Francesco Cicchella, Pago con la band, Mogol, Fausto Leali, Anna Tatangelo, i Gemelli di Guidonia. Il catering sarà curato dallo chef Alessandra Rausa (del brand Il Partycolare), mentre il pesce poi cucinato arriva dalle cooperative pescatori di Orbetello e Porto S.Stefano.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione della Versilia, esattamente trent’anni fa. È stato ricordato anche Sandro Giacobbe, musicista, compositore e interprete e leader della Nazionale Italiana Cantanti. Sandro è scomparso qualche mese fa ed è stato presente a moltissime edizioni dell’Olimpiadi del cuore.
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