Infortuni dei calciatori e salute dentale: lo studio DentalPro con il Torino

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Nella vita di ogni sportivo, specialmente in ambito professionistico, c’è un aspetto a cui dedicare sempre grande attenzione: la prevenzione. Prendersi cura del proprio corpo consente infatti di ridurre il rischio di infortuni e di mantenere alte le performance nel tempo, e tra i fattori da monitorare rientra anche la salute orale.
Il tema degli infortuni rappresenta infatti oggi una delle principali sfide per il mondo dello sport professionistico, in particolare in ambito calcistico, non solo dal punto di vista atletico ma anche economico. Secondo l’Howden’s 2024/25 Men’s European Football Injury Index1, nella stagione 2024/25 il campionato di Serie A italiano ha registrato un totale di 858 infortuni, per un costo complessivo pari a 103 milioni di euro. Gli infortuni muscolari sono i più frequenti, con 318 casi, uno stop medio di 15 giorni per atleta e un costo medio per infortunio di 80.000 euro. Al contrario, gli infortuni al ginocchio risultano i più gravi e onerosi, con uno stop medio di 54 giorni e un costo medio per singolo infortunio di 390.000 euro, pur a fronte di un numero di casi inferiore. Per questo il team scientifico di DentalPro, con il Prof. Testori, Professore Associato dell’Università del Michigan, ha sviluppato un protocollo di Check Up Odonto-Sportivo multidisciplinare integrato nei controlli di routine degli atleti. Il Torino FC ha per primo aderito a questo nuovo protocollo.
Secondo lo studio “Associations between poor oral health and reinjuries in male elite soccer players: a cross-sectional self-report study”, infatti, i calciatori professionisti con scarsa salute orale sono più esposti a infortuni ripetuti, tra cui lesioni muscolari e crampi, con correlazioni statisticamente significative. Nel campione analizzato è stato osservato che solo il 37% dei calciatori non presentava problemi di salute orale, mentre nei soggetti con peggiore condizione orale il rischio di infortuni ricorrenti aumentava fino a circa l’88%2.
Una cattiva salute orale può quindi influire negativamente sulle prestazioni atletiche. Le patologie del cavo orale, come carie e parodontite, generano infiammazione cronica, aumentando i livelli di proteine pro-infiammatorie (come la Proteina C-Reattiva e le citochine), con effetti diretti su: affaticamento muscolare, riduzione della resistenza, tempi di recupero più lunghi e maggiore rischio di infortuni. Inoltre, fattori tipici della routine sportiva, come il consumo frequente di integratori zuccherati e la riduzione del flusso salivare durante l’attività intensa, favoriscono la proliferazione batterica.
Il Check Up Odonto-Sportivo DentalPro si basa su tre aree di valutazione, ciascuna affidata a specialisti del settore:
● chirurgo orale e parodontologo per la parte infettiva,
● ortodontista e gnatologo per quella posturale,
● osteopata per la valutazione dell’equilibrio globale.
Un approccio multidisciplinare che integra test mirati per definire un quadro completo dell’atleta.
I check-up odontoiatrici effettuati sulle squadre maschile e femminile del Torino FC (prima squadra e Primavera) hanno evidenziato la presenza diffusa di criticità orali e posturali anche in atleti professionisti, spesso asintomatici.
Dallo screening è emerso che la maggior parte degli atleti del Torino FC presenta almeno una criticità clinica in linea con la ricerca citata², in particolare, le analisi hanno evidenziato la presenza di problematiche odontoiatriche frequenti: tartaro nell’89% dei casi; denti del giudizio da estrarre nel 79% dei casi; carie nel 42% dei casi; livelli di infiammazione con sanguinamento gengivale (BOP) nel 58% dei casi; e malocclusione dentale nel 52% dei casi. “Questi dati confermano quanto la salute orale sia ancora oggi un aspetto sottovalutato anche nello sport ad alto livello. La presenza così diffusa di tartaro, carie, infiammazione gengivale e la positività ai patogeni associati alle malattie parodontali rappresentano segnali clinici importanti che non devono essere letti solo in relazione al cavo orale, ma anche per le possibili ripercussioni sistemiche sull’organismo dell’atleta” dichiara il Dott. Paolo Minafra, Coordinatore e Responsabile sanitario Torino FC.
I test salivari hanno inoltre mostrato una positività ai patogeni associati alla malattia parodontale nel 68% dei casi, evidenziando la presenza di batteri correlati a un aumentato rischio di problematiche gengivali e parodontali. “È fondamentale chiarire che la presenza di batteri parodontali non equivale automaticamente a una parodontite avanzata, ma indica una predisposizione biologica e microbiologica allo sviluppo di infiammazioni gengivali e patologie parodontali se queste condizioni non vengono intercettate e trattate precocemente. Gengivite e parodontite sono infatti processi infiammatori cronici che, nel tempo, possono determinare sanguinamento gengivale, perdita di supporto osseo e, nei casi più severi, mobilità dentale. In un contesto sportivo professionistico, stati infiammatori cronici possono incidere anche sulla qualità del recupero muscolare, sul benessere generale e potenzialmente sulla performance atletica. Per questo motivo screening periodici, prevenzione ed educazione all’igiene orale diventano strumenti essenziali: individuare precocemente queste criticità significa proteggere non solo la salute orale dell’atleta, ma il suo equilibrio fisico complessivo.” aggiunge il Dott. Paolo Minafra
Nello sport, la prevenzione odontoiatrica rappresenta un elemento strategico. Come sottolinea il Prof. Alessandro Leonida, Direttore Medico Scientifico DentalPro e Professore all’Università di Ferrara, “non bisogna pensare solo ai traumi dentali: la salute orale incide direttamente sulla performance e sulla prevenzione degli infortuni, sia muscolari che ortopedici”.
“Questi dati confermano quanto la prevenzione odontoiatrica debba essere considerata parte integrante della medicina sportiva”, commenta il Dott. Samuele Baruch, Direttore Comitato Medico Scientifico e Co-fondatore DentalPro. “Anche in atleti professionisti, condizioni infiammatorie o problematiche del cavo orale possono influire sul benessere generale, sui tempi di recupero e sulla continuità della performance. Intervenire in modo tempestivo significa contribuire alla salute dell’atleta e supportarne il rendimento nel lungo periodo”.
“Siamo molto lieti di aver iniziato questo percorso con una società calcistica così prestigiosa, nel comune obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione orale”, afferma Michel Cohen, Fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo. “L’obiettivo è contribuire alla riduzione dei fattori di rischio associati agli infortuni, migliorare il benessere generale degli sportivi e ottimizzare i costi legati agli stop fisici attraverso un approccio preventivo e personalizzato. Diverse altre società, non solo di calcio, ci hanno richiesto questo protocollo.”
Non solo per gli atleti professionisti, ma per chiunque pratichi sport, la cura della salute orale rappresenta un elemento essenziale di benessere e qualità della vita. Lo sport, infatti, non è soltanto performance: per viverlo al meglio è fondamentale adottare le giuste attenzioni e prevenire quei fattori che possono compromettere il rendimento. In quest’ottica, DentalPro – insieme al Prof. Tiziano Testori raccomanda cinque semplici buone pratiche da seguire, supportati da professionisti qualificati:
● controlli odontoiatrici periodici,
● l’integrazione della cura orale nella routine dell’atleta,
● la correzione di eventuali malocclusioni,
● l’utilizzo del paradenti per la prevenzione dei traumi,
● la valutazione del bite per la protezione di denti e articolazioni.
Queste linee guida riguardano chiunque pratichi attività fisica, dall’agonismo allo sport amatoriale. Prendersi cura della propria bocca significa infatti contribuire al benessere generale, prevenire problematiche e migliorare l’efficacia della performance sportiva.