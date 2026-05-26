Infortuni dei calciatori e salute dentale: lo studio DentalPro con il Torino

I test salivari hanno inoltre mostrato una positività ai patogeni associati alla malattia parodontale nel 68% dei casi, evidenziando la presenza di batteri correlati a un aumentato rischio di problematiche gengivali e parodontali. “È fondamentale chiarire che la presenza di batteri parodontali non equivale automaticamente a una parodontite avanzata, ma indica una predisposizione biologica e microbiologica allo sviluppo di infiammazioni gengivali e patologie parodontali se queste condizioni non vengono intercettate e trattate precocemente. Gengivite e parodontite sono infatti processi infiammatori cronici che, nel tempo, possono determinare sanguinamento gengivale, perdita di supporto osseo e, nei casi più severi, mobilità dentale. In un contesto sportivo professionistico, stati infiammatori cronici possono incidere anche sulla qualità del recupero muscolare, sul benessere generale e potenzialmente sulla performance atletica. Per questo motivo screening periodici, prevenzione ed educazione all’igiene orale diventano strumenti essenziali: individuare precocemente queste criticità significa proteggere non solo la salute orale dell’atleta, ma il suo equilibrio fisico complessivo.” aggiunge il Dott. Paolo Minafra