Us Open: Murray liquida Dimitrov, Radwanska eliminata

6 settembre 2016

Tutto fin troppo semplice per Andy Murray che accede ai quarti di finale degli Us Open demolendo in tre set (6-1, 6-2, 6-2) il bulgaro Grigor Dimitrov in appena due ore di gioco. Il prossimo avversario dello scozzese sarà il giapponese Kei Nishikori che si è imposto 6-3, 6-4, 7-6 sul croato Ivo Karlovic. In campo femminile spicca l' eliminazione a sorpresa di Agnieszka Radwanska , sconfitta con un doppio 6-4 dalla 18enne croata Ana Konjuh.

A dispetto del risultato, il match contro Dimitrov si era messo fin da subito in salita per Murray che ha dovuto recuperare due palle break nel corso del primo gioco. Da quel momento, però, lo scozzese sale in cattedra imponendo il suo gioco e strappando due volte il servizio al bulgaro nel primo set. Dimitrov cede di schianto e non riesce più a tener testa al campione olimpico che mette le cose in chiaro nel secondo e terzo set guadagnandosi l'accesso ai quarti.



Prossimo avversario il giapponese Kei Nishikori, vincente su Ivo Karlovic. Il croato, forse già appagato per aver raggiunto un traguardo così importante a 37 anni, risulta meno efficace del solito nel suo punto forte, la battuta, e lascia troppo spazio alle giocate vincenti del numero 7 del Mondo, capace di chiudere i conti al tie-break del terzo set dopo due ore e un minuto di partita.



Dopo l'incredibile eliminazione subita a Wimbledon proprio per mano della Radwanska, la Konjuh si prende una bella rivincita sbattendo fuori dal tabellone femminile la polacca numero 4 del seeding con un doppio 6-4: determinanti i break nel settimo game del primo set e nel nono del secondo. La croata se la vedrà ai quarti con la ceca Pliskova, che ha eliminato Venus Williams.