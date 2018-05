1986: l'immenso Maradona, la mano de Dios e il gol del Secolo

11 maggio 2018

Mondiale 1986: l'Argentina è bi-campione del Mondo. Dal trionfo di casa nel '78, alla seconda meraviglia che è tutta nelle gambe e nella testa del fenomeno che ancora oggi parla e fa parlare di sé: Diego Armando Maradona. Ha 26 anni, è al massimo del suo splendore/vigore, segna gol impossibili, in tutti i sensi. Uno con la mano (agli inglesi), lo vedono tutti meno arbitro e guardalinee; uno dribblando quattro avversari e poi il portiere, sessanta metri palla al piede (sempre agli inglesi). L'era-Pelé è finita nel '70, l'era-Maradona ha già preso la rincorsa sei anni prima, ma è al Mondiale messicano che diventa un fenomeno planetario aprendo un dibattito irrisolto, e irrisolvibile. O'Rey o Diego, chi è stato il più grande? L'uno e l'altro, dipende dai gusti, dalle opinioni, ma è quasi un non senso: grandi come loro non ce ne sono stati, prima e dopo. Perché il fenomeno-Pelé e il fenomeno-Maradona hanno oltrepassato il rettangolo di gioco e il giodo del calcio: sono campioni, personaggi, polemisti, simboli dello sport, pieni di fascino, carisma e anche di eccessi, hanno compiuto imprese come nessuno, sono durati una vita e durano ancora, soprattutto Maradona. Quel Mondiale '86 è tutto la sua immagine, in finale la Germania fa il bis delle sconfitte (dopo il 3-1 con l'Italia nel 1982), e l'Italia di Bearzot si congeda dalla scena, senza infamia e senza lode, agli ottavi di finale. La riconoscenza dovuta al meraviglioso gruppo Mundial è un atto dovuto, ma quattro anni dopo si è tutti più stanchi, e appagati. Compreso il ct Bearzot che, chiuso il mondiale, chiude anche la sua lunga militanza sulla panchina azzurra: 12 stagioni.