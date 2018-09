Nations League, Inghilterra-Spagna: scarpe dorate per Kane

07/09/2018

Prima uscita internazionale per l'Inghilterra dopo i Mondiali. Convocato da Southgate in vista del doppio impegno di Nations League contro Spagna e Croazia, Harry Kane è pronto a tornare a segnare, ma con delle scarpe nuove. Prima del match di sabato sera contro gli uomini di Luis Enrique l'inglese riceverà la Scarpa d'oro come miglior bomber dei Mondiali. Per celebrare il premio ottenuto in Russia, il classe'93 indosserà delle scarpette completamente color oro.