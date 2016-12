MotoGP, Rossi indossa il nuovo casco

21 maggio 2016

Il Mugello è l'appuntamento più sentito per tutti i piloti italiani e in particolare Valentino Rossi ha sempre colorato l'appuntamento del GP d'Italia con caschi realizzati per l'occasione. Quest'anno il suo amico designer Aldo Drudi ha ideato una livrea tutta gialla con una grossa scritta in nero "Mugiallo". L'intenzione è quella di trasformare, con una vittoria, lo storico circuito in provincia di Firenze in una marea gialla di suoi tifosi.