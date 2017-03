PATO: "FELICE AL TIANJIN"

25 marzo 2017

Alexandre Pato ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista rilasciata a "Marca": “Venire in Cina e poi tornare in Europa è difficile ma non so cosa possa succedere in futuro - ha spiegato l'attaccante brasiliano ex Milan -. Ho tre anni di contratto e quando scadrà il contratto avrò 30 anni ma molti giocatori continuano a giocare ad alti livelli in Europa a 30 anni. Per ora sono felice al Tianjin Quanjian, ma in futuro non si sa mai".