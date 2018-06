Real Madrid su Milinkovic-Savic: pronti 150 milioni per la Lazio

10 giugno 2018

Centocinquanta milioni sul piatto per strappare Milinkovic-Savic alla Lazio . Il Real Madrid fa sul serio e manda un avviso ai tanti estimatori del centrocampista serbo: per spuntarla servirà una cifra del genere per convincere Lotito e soprattutto un contratto da 6 milioni di euro a salire per cinque anni per il giocatore. Questa è l'offerta che Florentino Perez farà pervenire a Formello. La Juventus , che si era riavvicinata, è avvisata.

Un'offerta ufficiale, fanno sapere dalla sede biancoceleste, non è ancora arrivata, ma il Real Madrid ha tutta l'intenzione di accontentare le richieste sempre crescenti di Lotito. Centocinquanta milioni per la Lazio e un contratto a cifre importanti per il serbo che, se confermasse anche nel club campione d'Europa le proprie qualità, vedrebbe aumentare il proprio stipendio di anno in anno.



Voci di mercato che altro non fanno che aumentare la valutazione di Milinkovic-Savic in una sorta di base d'asta fissata ora a 150 milioni di euro. Una brutta notizia per la Juventus che nelle ultime ore stava ricucendo i rapporti con i biancocelesti, ma che in ogni caso resta vigile sulla situazione del centrocampista serbo pronto a giocarsi il Mondiale.