Juve, Buffon ancora fuori: prove di futuro?

9 gennaio 2018

Che fine ha fatto Gigi Buffon ? Da oltre un mese il portiere della Juve non scende in campo per l'infortunio a un polpaccio rimediato dopo la sfida contro il Napoli. Un'assenza passata inosservata grazie alle grandi prestazioni di Wojciech Szczesny , che sta prendendo le misure a quello che sarà il suo ruolo da titolare a partire dalla prossima stagione. Sta di fatto che di Buffon non si parla più e probabilmente si continuerà a farlo anche dopo la sosta, visto che il suo ritorno non avverrà neppure contro il Genoa alla ripresa del campionato.

Un forfait che gli impedirà di raggiungere il record di presenze in Serie A, che adesso appartiene a Paolo Maldini con 647 gare disputate, 18 in più delle 629 del numero uno bianconero. Sempre che Buffon confermi il suo ritiro a giugno. Ma l'impressione è che stia approfittando di questa "pausa" per prendere le misure a un futuro ruolo da dirigiente.



Intanto, a Torino pensano alla porta che verrà. Con Szczesny che ha confermato di essere pronto a prendere l'eredità di SuperGigi, adesso si cerca un vice all'altezza. Perché se Carlo Pinsoglio resterà come terzo, serve un numero due con i galloni. Al momento si fanno diversi nomi di giocatori esperti e con un passato, magari lontanto, proprio alla Juve. Da Antonio Mirante a Stefano Sorrentino, passando per il rientro di Emil Audero dal prestito al Venezia di Inzaghi dove sta facendo bene. Si fa poi il nome di Andrea Consigli, che pare intenzionato a non restare al Sassuolo, mentre dalla Turchia rimbalza il nome di del 19enbne l'estremo difensore del Harun Tekin del Bursaspor. Chiunque sia, comunque, dovrà avere pazienza e spalle larghe.