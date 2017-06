Derby Inter-Milan per Kalinic

23 giugno 2017

Clamorosa indiscrezione di mercato sull'asse Milano-Firenze . Piero Ausilio , ds dell'Inter , avrebbe infatti sondato il terreno con Ramadani - agente tra gli altri di Perisic e Jovetic - per Nikola Kalinic , giocatore in orbita Milan già da qualche settimana. In particolare i nerazzurri starebbero provando a inserirsi nella trattativa tra la Fiorentina e i rossoneri sfruttando lo stallo nella trattativa causato dalla distanza, fin qui non colmata, tra domanda e offerta. Al momento siamo solamente in fase di sondaggio, ma non è da escludere che l'Inter provi davvero un blitz per l'attaccante croato in modo da garantire a Spalletti un alternativa in avanti a Mauro Icardi .

Che si tratti di un'azione di disturbo o di un vero e proprio obiettivo di mercato è difficile dirlo. Certo è che Ausilio ha sfruttato l'occasione dell'incontro con Ramadani per parlare del futuro di Jovetic e Perisic - entrambi in partenza - e provato a sentire che aria tira attorno a Kalinic. Il tutto annusando qualche difficoltà nella trattativa tra Milan e Fiorentina e cercando di capire se vi siano effettivamente margini per inserirsi nell'affare.



Difficile ma non impossibile, anche se è vero che Milan e Fiorentina erano e sono parecchio avanti nei colloqui e tutto sommato l'affare non dovrebbe tardare troppo a chiudersi. A sensazione il via libera dovrebbe arrivare a quota 27 milioni, due in più di quelli attualmente offerti dai rossoneri che, giusto per chiarirlo, hanno già da tempo l'accordo con il giocatore. Kalinic era ed è legato a Vincenzo Montella e sarebbe felice di trasferirsi in rossonero. Vero è, però, che la fumata bianca ancora non è arrivata e sul mercato certi tentennamenti si possono anche pagare cari. L'Inter l'ha buttata lì, si è informata, ha sentito Ramadani e aspetta. Non si è ancora mossa ufficialmente ma c'è e con la Fiorentina ha un canale aperto importante per l'affare Borja Valero. Potrebbe insomma succedere ancora di tutto. E il primo derby dell'anno potrebbe giocarsi ai tavoli del calciomercato.