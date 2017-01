"Fiorentina, quanto vuoi per Bernardeschi?"

27 dicembre 2016

Resta il fatto che se un club importante e ricco come il Psg comincia a prendere informazioni su un tuo giocatore l'allarme, per ovvi motivi, è subito altissimo. Anche perché solo qualche mese fa era stato Paulo Sousa, sollevando un polverone mica male, a prevedere un futuro lontano da Firenze a Bernardeschi. Avvertimento, diciamo così, che non è caduto nel vuoto se è vero che i viola hanno subito cominciato a pensare a un rinnovo di contratto con tanto di clausola multi-milionaria per evitare "scippi" indesiderati.



Il problema però, se dall'altra parte del muro ci sono gli sceicchi che guidano i campioni di Francia, potrebbe proprio diventare la clausola. A che cifra il Psg si tirerebbe indietro? Quale scoglio economico considererebbe folle per Bernardeschi? Lo scopriremo presto, di certo c'è che l'interessamento dei parigini non è che l'antipasto di un menù di richieste che hanno tutta l'aria di poter arrivare da molti altri club. Forse non basteranno per convincere Bernardeschi a lasciare Firenze a gennaio. Ma a giugno?