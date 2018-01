Verdi: niente Napoli! La risposta è negativa. De Laurentiis torna su Deulofeu, ipotesi Lucas Moura

16 gennaio 2018

Simone Verdi non andrà al Napoli : l'esterno tanto cercato da De Laurentiis alla fine ha sciolto la sua riserva e la risposta è stata negativa. Una decisione dietro la quale non si nasconde l'interesse di altre squadre: l'esterno classe '92 ha preferito restare a Bologna e chiudere la stagione in rossoblù, considerando probabilmente rischioso un cambio di maglia così pesante. Per il Napoli, ora, le alternative sono tre: Deulofeu, Politano o Lucas Moura.

La notizia era nell'aria. Dopo un'altra notte di valutazioni, Simone Verdi ha declinato l'offerta del Napoli, decidendo di restare a Bologna (il club aveva già raggiunto un accordo con il Napoli per circa 20 milioni) e chiudere la stagione in rossoblù. Non ci sono altre squadre sotto questa decisione dell'esterno classe '92, alla fine i dubbi iniziali hanno semplicemente avuto la meglio.



Il Napoli, ora, torna in corsa per Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, sei ottimi mesi al Milan la scorsa stagione, è in uscita dal Barcellona: la clausola si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma gli azzurri preferiscono la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto c'è stato un contatto col Paris Saint Germain per Lucas: la formula del prestito con obbligo di riscatto a circa 30 milioni di euro e lo stipendio da 6 milioni di euro del giocatore bloccano però la trattativa. Sullo sfondo resta sempre Politano del Sassuolo.