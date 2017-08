Atalanta, Gasperini "punisce" Spinazzola: "Non gioca"

26 agosto 2017

La voglia di Juve di Spinazzola ha lasciato il segno in casa Atalanta . E Gasperini continua a tenere l'esterno in "punizione". " Spinazzola non ha ancora smaltito la situazione derivata dal suo comportamento e non sarà della partita ", ha spiegato il tecnico. "Come sempre è convocato, ma non gioca - ha aggiunto -. Ho la necessità di avere una squadra tranquilla e serena , dopo la sosta ci saranno 7 partite in 21 giorni".

Al centro del mercato per la sua voglia di rientrare anticipatamente alla Juventus dal prestito biennale, Spinazzola dunque dovrà aspettare ancora per tornare in campo. Gasperini ha deciso di tenerlo in panchina fino alla fine del mercato. Poi tornerà a utilizzarlo. Un piccolo "castigo" per l'atteggiamento tenuto dal giocatore e per ristabilire gerarchie e ruoli. Nulla di irrecuperabile, per carità. Solo uno stand-by per resettare la situazione e poi ripartire con gli stessi obiettivi.