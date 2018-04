Facebook

Torino, la visita di una delegazione della Chapecoense Una delegazione della Chapecoense ha fatto visita alla sede del Torino. Il patron Urbano Cairo ha ricevuto il presidente Plinio David De Nes Filho e il Direttore sportivo Michel Gazola Costa. Scambio di maglie e di cortesie per due club tragicamente legati da un destino crudele. Alla visita hanno partecipato anche Alberto Barile, Direttore Operativo del Torino, e Tony Casadei, rappresentante in Italia del Club brasiliano. La tragedia di Superga del 4 maggio 1949 spense per sempre l'intero Grande Torino di Valentino Mazzola. "Superga brasiliana" è l'espressione usata per definire il disastro aereo che ha coinvolto la Chape il 28 novembre 2016 quando l'aereo con a bordo la squadra precipitò a Medellin, in Colombia. >