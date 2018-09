Formula E: la Nissan ingaggia Buemi ed Albon

20/09/2018

Saranno Sebastian Buemi e Alexander Albon i piloti Nissan per la quinta stagione del Mondiale di Formula E . Gran colpo per la casa giapponese che si è assicurata dalla Renault le prestazioni del veterano svizzero, vincitore del titolo iridato del 2015-2016. "Sono orgoglioso di far parte di questo team", le sue prime parole. Salto, invece, per il pilota inglese che lascia la Formula 2 dopo due stagioni per correre nel campionato elettrico.

"La stagione 5 sarà un inizio tutto nuovo per me, sotto diversi punti di vista", ha detto Buemi che porterà il team Nissan all'esordio. "Le novità sono davvero tante: le vetture, il format delle gare, i circuiti. Sono felice di continuare a correre con e.dams e di condividere con i tifosi di tutto il mondo l’entusiasmo che si prova nel portare in pista la tecnologia leader al mondo per veicoli elettrici targata Nissan".



Debutto per Albon: "Il livello di competizione in questa serie è intenso e non vedo l’ora di misurarmi con alcuni dei migliori piloti al mondo. Le corse su strada per auto elettriche sono una nuova sfida per me, ma avere Sebastien come compagno di squadra sarà di enorme aiuto: con le sue prestazioni è diventato il punto di riferimento della serie".