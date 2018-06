Vettel-Ferrari, adesso anche i numeri ci credono

10/06/2018

Partiamo dai numeri. Vettel ha vinto per la cinquantesima volta su una pista che per la Ferrari era diventata off limit da 14 anni, di Schumacher ovviamente l’ultimo timbro dalla dominate rossa. Seb ha ripreso il discorso dentro un fine settimana perfetto, con qualche impercettibile ombra solo il venerdì. Una domenica perfetta che porta lassù Vettel per la terza volta in questa stagione dopo occasioni perse clamorosamente. Pilota, macchina e squadra hanno lavorato come una cosa sola e il risultato è la festa di Montreal.