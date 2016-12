Ferrari, Arrivabene: "Motore ok, alla faccia dei gufi"

2 marzo 2016

I problmei accusati dalla Ferrari nei test di Barcellona non spaventano Maurizio Arrivabene . "Abbiamo sempre detto che non vogliamo essere arroganti, che dobbiamo essere umili, tenere i piedi per terra e la testa bassa. Non sono preoccupato, la macchina è nuova. In una macchina di F1 ci sono 40mila componenti, è normale che ci siano cose da mettere a punto. Confermo che il motore è ok, alla faccia dei gufi", ha detto il team principal di Maranello.