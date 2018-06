F1, Verstappen: "Ho chiesto scusa a Vettel"

15 aprile 2018

Verstappen non è soddisfatto del suo inizio di stagione: "Penso che sia uno schifo. Purtroppo molte cose ci sono girate male, non è quello che mi aspettavo". Alla fine l'olandese è sempre sincero e ora sembra anche maturato, speriamo.



"Devo cercare di rivedere tutto e cercare di fare meglio dalla prossima gara. Le critiche? Tutti hanno la propria opinione, nemmeno io sono contento di me stesso per come è andata. So di aver deluso il team ma ci riproverò la prossima volta", ha aggiunto.