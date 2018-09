F1, la Ferrari ha deciso: Leclerc al posto di Raikkonen

06/09/2018

L'indiscrezione arriva da La Gazzetta dello Sport, ma nel paddock di Monza era già circolata con insistenza questa voce. L'aria in casa del Cavallino era piuttosto tesa, volti poco rilassati da parte di tutti. La pressione per il GP di casa, ma non solo: la squadra era stata messa al corrente dell'addio di Kimi Raikkonen a fine stagione in favore di Charles Leclerc (sempre sorridente).



Una promozione per il 20enne pilota monegasco voluta fortemente da Sergio Marchionne e avvallatta dal nuovo presidente John Elkann. Le recenti buone prestazione di Raikkonen non sono servite a guadagnarsi la conferma perché l'attuale pilota dell'Alfa Romeo-Sauber aveva già firmato un precontratto. La scuderia del Cavallino rampante ha provato a rinviare il suo approdo sulla rossa nel 2020, ma il tentativo di parcheggiarlo per un anno in Hass non è andato a buon fine. Così Leclerc, giovane promettente, sarà il compagno di Vettel per le prossime due stagioni.