Serie A, Cutrone rischia due giornate di squalifica. Si difende: "Sono onesto"

29 gennaio 2018

CUTRONE SI DIFENDE: "SONO ONESTO"

"Ho rivisto le immagini del gol, in un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare". Patrick Cutrone racconta cosi' la sua rete segnata con l'avambraccio, che ha aiutato il Milan a superare per 2-1 la Lazio. Il giocatore dopo il gol ha festeggiato con i compagni e a fine gara, all'allenatore avversario, Simone Inzaghi, che gli chiedeva lumi, ha risposto di aver colpito il pallone con la spalla. "Ci tengo comunque a dire che il mio non è stato un gesto volontario - ha scritto su Instagram all'indomani della partita l'attaccante - e mi spiace che venga messa in discussione la mia onesà".