La A come la Premier: fascia unica per tutti i capitani

17/08/2018

La Serie A come la Premier League: dalla prima giornata di campionato tutti i capitani delle squadre di A indosseranno la stessa fascia, fornita proprio dalla Lega di Serie A. Avrà la scritta "CAPITANO", in blu su sfondo bianco, con due bordi blu e il nuovo stemma della Serie A. Fino ad oggi i giocatori potevano indossare la fascia che preferivano, avendo anche la facoltà di personalizzarla, usandone una diversa in ogni partita.