Pallone d'Oro 2018, tutti i candidati: l'aggiornamento in diretta

08/10/2018

France Football sta pubblicando i candidati al Pallone d'Oro in ordine alfabetico. Nella lista dei 30, quindi, non saranno presenti Gigi Buffon, Paulo Dybala e Edin Dzeko . Per il momento Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore candidato che milita nella Serie A, mentre sarà difficile vedere nella lista calciatori italiani.

IL REGOLAMENTO

È la redazione di France Football a stilare la lista dei 30 nominati per il Pallone d'Oro, che viene poi assegnato attraverso i voti di una giuria internazionale composta da 173 giornalisti specializzati, con un rappresentante per ogni paese. Per l'Italia vota Paolo Condò.



Dal 2010 al 2015 il Pallone d'Oro è stato assegnato da France Football assieme alla Fifa, con il metodo di votazione che è rimasto valido per il Fifa The Best, con capitani e ct delle nazionali a votare, oltre ai giornalisti. Dal 2016 il premio è tornato ad essere assegnato attraverso il voto dei giornalisti.



Le scelte dei giornalisti devono tenere in considerazione:

1. Prestazioni individuali e collettive (palmares) durante l'anno;

2. La classe dei giocatori (talento e fair-play)

3. La carriera del giocatore.



Ogni giornalista deve indicare cinque giocatori: al primo verranno assegnati 6 punti, poi 4, 3, 2 e 1.



In caso di punteggio pari, verrà premiato il giocatore che è stato indicato più volte al primo posto delle singole classifiche dei giornalisti.