Juve, Alex Sandro ko: distrazione muscolare alla coscia destra

21 marzo 2018

Problema confermato per Alex Sandro, rientrato dal ritiro con il Brasile per un guaio muscolare. Secondo quanto riporta la Juve in un comunicato ufficiale, gli accertamenti strumentali hanno riscontrato un "risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra". Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui tempi di recupero dell'esterno bianconero. Il giocatore verrà subito sottoposto a terapie.