Rosario, il matrimonio di Messi: Leo e Antonella sposi

1 luglio 2017

Grande festa a Rosario. Leo Messi e Antonella Roccuzzo si sono uniti in matrimonio in una giornata piena di sole nell'inverno argentino. L'attaccante del Barcellona e la sua fidanzata si sono sposati in una sala di un hotel della città dove entrambi sono nati e cresciuti. Dopo un breve rito civile celebrato davanti ai figli Thiago (4 anni) e Mateo (1), Leo e Antonella sono usciti per qualche attimo dall'albergo per salutare la stampa.