Juve, Buffon: "Ai quarti vorrei evitare il Leicester". Dybala: "Possiamo vincere la Champions"

14 marzo 2017

DYBALA: "POSSIAMO VINCERE LA CHAMPIONS"

"Il rigore con il Milan sicuramente mi è pesato di più, per la sfida con Donnarumma e per il minuto in cui è stato calciato. Sono contento per il gol e soprattutto perché abbiamo vinto e passato il turno: la Juventus sta bene". Così Dybala a Premium Sport dopo la vittoria sul Poerto e la qualificazione ai quarti di Champions. "Ora il livello si alza: tutte le squadre rimaste sono forti, giocano bene, ma noi cercheremo di arrivare fino alla fine chiunque sarà l'avversario che uscirà dall'urna. La Juventus è in grado di vincere, con la squadra che abbiamo non possiamo pensare di non poter arrivare in finale: ci sono tante squadre forti, ma noi siamo attrezzati per farcela. In finale giocherei con il Barcellona, per saldare il conto di due anni fa".