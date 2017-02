Champions, pronostico Uefa: Real fuori, vince il Barça

14 febbraio 2017

Il Barcellona vincerà la Champions League 2016-2017 . E' questo il pronostico dell'Uefa , che ha analizzato le statistiche delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale del torneo e incoronato i blaugrana. Per l'organismo che governa il calcio europeo, che lo scorso anno ci prese in pieno col trionfo dei Blancos, Real Madrid, Bayern, Manchester City e Juve il 3 giugno non hanno alcuna speranza di alzare la Coppa.

Dati alla mano, il pronostico tiene conto di tante varianti: i risultati fin qui conseguiti naturalmente, ma anche le posizioni nel girone nel corso degli anni, i titoli conquistati, i gol incassati in stagione. Un quadro generale, che racconta dettagliatamente lo stato di forma di un club e le probabilità di successo.



Dieci volte nelle ultime undici edizioni, ad esempio, la Champions è stata conquistata da una squadra che aveva vinto anche il proprio girone. Un dato che, secondo gli statistici, escluderebbe quest'anno Psg, Benfica, Man City, Bayern, Real Madrid, Porto, Siviglia e Leverkusen. Finora, inoltre, nessun club che ha vinto la finalissima ha incassato più di otto gol nella fase a gironi. Cosa invece accaduta in questa edizione a Juventus, Atletico Madrid, Dortmund, Benfica, Man City e Real.



La statistica, inoltre, condanna anche il Leicester di Claudio Ranieri. Nella storia della Champions, infatti, nessun club che per la prima volta ha superato la fase a gironi ha poi vinto il trofeo. Stando alla matemat ica applicata, dunque, per Messi & Co. i giochi sarebbero ormai già fatti. Per buona pace di Zidane, che se il pronostico fosse confermato, dovrebbe abbandonare il sogno di vincere la Champions per due anni di fila, risultato mai ottenuto da nessun club finora.