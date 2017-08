Nazionali: Di Biagio resta all'Under 21, Evani va con Ventura Il Consiglio federale ha ratificato le nomine. Tutte le novità. Cabrini lascia la Nazionale femminile

Il presidente federale Carlo Tavecchio ha annunciato oggi, nel corso della riunione del Consiglio federale, la composizione degli staff tecnici del Club Italia. Tra le Nazionali di vertice, Luigi Di Biagio è stato confermato alla guida dell'Under 21 e Milena Bertolini dal 16 agosto sarà sulla panchina della Nazionale A femminile, al posto di Antonio Cabrini. Inoltre, Alberigo Evani lascia l'Under 20 ed entra nello staffi di Ventura nella Nazionale maggiore.

"Le nostre 19 Nazionali - commenta Tavecchio - rappresentano l'eccellenza tecnica del calcio italiano. Rivolgo un grande 'in bocca al lupo' a tutti gli allenatori chiamati a guidare le Nazionali azzurre per questa stagione e rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a chi non fa più parte dei quadri tecnici a cominciare da Antonio Cabrini, che per 5 anni ha contribuito allo sviluppo del calcio femminile e al quale abbiamo intenzione di offrire un altro ruolo nei quadri della Figc".



DI BIAGIO: "OBIETTIVO TOKYO 2020" Per le Giovanili, oltre alla conferma di Maurizio Viscidi nel ruolo di coordinatore, è stato rinnovato per altri due anni l'accordo con Luigi Di Biagio, che guiderà l'Under 21 nell'Europeo di categoria del 2019 in programma in Italia e che metterà in palio 4 posti per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Di Biagio ha raggiunto la Fase Finale dell'Europeo nel 2015 e nel 2017. "Sono molto felice - commenta Di Biagio - di continuare, per l'ottavo anno, la mia esperienza con le Nazionali azzurre e lo farò con la passione e l'entusiasmo di sempre. Siamo pronti a iniziare una nuova avventura che ci porterà a giocare l'Europeo in Italia, davanti al nostro pubblico".

LE ALTRE NOMINE Nello staff dell'Under 21 entrerà Massimo Mutarelli, che prende il posto di Carmine Nunziata, al quale è stata affidata la guida dell'Under 17. Una new entry per la Nazionale Under 20: Federico Guidi, che lo scorso anno con la Fiorentina Primavera ha raggiunto la Finale scudetto perdendo con l'Inter. Cambiano anche altre due panchine: oltre alla già citata Under 17 affidata a Nunziata e che vedrà l'esordio di Bernardo Corradi da assistente tecnico, Paolo Nicolato passa dall'Under 18 (con Daniele Gasparetto assistente tecnico) all'Under 19, mentre Daniele Franceschini prende il suo posto. Conferme per Daniele Zoratto (U16), con Patrizia Panico assistente tecnico, e Antonio Rocca (U15). Il CT Roberto Menichelli guiderà le Nazionali A maschile e femminile di calcio a 5, avvalendosi come assistenti rispettivamente di Carmine Tarantino e Francesca Salvatore, che a loro volta guideranno le Under 17 Maschile e Femminile, dove entrerà nello staff anche Cinzia Benvenuti.

