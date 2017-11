Italia, notte da dentro o fuori: serve un'impresa Gli Azzurri devono battere la Svezia con due gol di scarto

13 novembre 2017

Tempo reale

Notte da dentro o fuori per l'Italia. A San Siro la Nazionale si gioca, contro la Svezia, l'accesso al Mondiale. Gli uomini di Ventura sono chiamati all'impresa per volare in Russia il prossimo giugno: bisogna rimontare l'1-0 dell'andata. Missione difficile, ma certamente alla portata degli Azzurri. A spingerli ci sarà il tutto esaurito al Meazza: si preannuncia uno stadio vestito a festa tutto tricolore. Il ct Ventua non può fallire.



CI QUALIFICHIAMO SE... L'Italia ha un solo risultato possibile: vincere! La vittoria, però, potrebbe non bastare: gli Azzurri devono battere la Svezia con almeno due gol di scarto. Con l'1-0 si andrebbe ai supplementari. Un gol degli svedesi obbligherebbe i giocatori di Ventura a segnare tre gol per volare in Russia. Con un pareggio o una sconfitta, festa per gli scandinavi.



LA FORMAZIONE: GIOCA JORGINHO Formazione decisa e praticamente annunciata da Ventura. Si va avanti con il 3-5-2, ma cambiano gli interpreti. Jorginho prenderà il posto dello squalificato Verratti. Al suo fianco ci saranno Florenzi e Parolo. Novità anche in attacco con Gabbiadini che sostituirà Belotti. Ancora panchina per Insigne ed El Shaarawy. Zaza, ancora infortunato, andrà in tribuna con Spinazzola.



BONINSEGNA COMPIE 74 ANNI: "ITALIA, FAMMI UN BEL REGALO" "Vorrei festeggiare il mio compleanno con un bel regalo della Nazionale": anche un grande ex centravanti azzurro come Roberto Boninsegna sarà stasera a San Siro per seguire la partita Italia-Svezia e tifare per gli azzurri. Oggi l'ex campione compie 74 anni, "spero mi facciano un regalo" dice a 'Radio anch'io sport'. Incalzato dalle domande dei conduttori, Boninsegna pronostica tra il serio e il faceto un risultato di "3-0 per l'Italia, con gol di Immobile e, se subentra, anche di Eder. Il fatto è -ha spiegato poi Boninsegna- che loro sono una buona squadra, ma noi siamo tecnicamente e tatticamente superiori alla Svezia, quindi il nostro successo ci sta tutto".

