Pellegrini d'oro, Malagò: "E' la più grande di sempre"

26 luglio 2017

Il numero 1 dello sport italiano, Giovanni Malagò, esprime tutto il proprio entusiasmo per il successo di Federica Pellegrini nei 200 stile ai Mondiali di Budapest. "Sono senza parole, è un'emozione infinita - dice il presidente del Coni, che ha poi premiato l'azzurra sul podio -. Come il primo giorno, forse di più. Certo è la più grande atleta che io abbia visto. Per certi versi questa è una gioia inaspettata, ma Federica non finisce mai di stupire".