Magnini allontana le nozze, il matrimonio con la Pellegrini dopo i giochi di Tokyo

12 novembre 2016

La nuova sfida olimpica allontana di 4 anni il matrimonio tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini. Prima di Rio l'azzurra aveva annunciato le nozze alle fine dei Giochi. Ora che la sfida per Tokyo è stata lanciata la conferma arriva da Magnini. "Finché nuotiamo sarà difficile fare tutto, poi come tutte le coppie normali di tutto il mondo io spero di sposarmi e avere dei figli. Non saranno domani, ma prima o poi...".