Vuelta, bufera-Nibali: espulso dalla corsa

23 agosto 2015

Clamoroso alla Vuelta: Vincenzo Nibali è stato espulso dalla corsa spagnola, perché dopo una caduta a 28 km dal traguardo si è aggrappato a una ammiraglia dell'Astana, la sua squadra, per rientrare in gruppo. Le immagini sono chiare e quattro ore dopo l'arrivo la giuria ha stabilito lo stop per Nibali e per l'ammiraglia. Tappa e maglia a Esteban Chaves.