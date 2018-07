Tour 2018, Froome scambiato per un tifoso dalla polizia e gettato a terra

25/07/2018

Non c'è pace per Chris Froome al Tour de France 2018. Dopo gli insulti, gli spintoni e qualche sputo dai tifosi, il campione britannico è stato fermato bruscamente da un gendarme mentre stava scendendo in bicicletta dal Col du Portet per andare nella zona dei pullman. L'agente non l'ha riconosciuto e, dopo averlo scambiato per un cicloamatore, l'ha strattonato, gettandolo a terra. Ripresa da alcuni tifosi, la scena èstata postata sui social e si vede Froome che protesta con il poliziotto.