Motocross, Cairoli spera di tornare in gara a settembre

19 agosto 2015

Antonio Cairoli non sarà a Mantova domenica, ma c'è qualche speranza di ripoterlo vedere in gara prima della fine della stagione. Il campione siciliano della Ktm, infatti, si sottoporrà a una visita di controllo al gomito infortunato a Maggiora. Se l'esito degli esami sarà positivo, Tony potrebbe scendere in pista per le ultime due gare del Mondiale MXGP in Messico e Usa, come preparazione per il Nazioni in programma a fine settembre in Francia. Cairoli spera di avere l'ok dei medici per iniziare a fare qualche giro in moto e riprendere ritmo e condizione.