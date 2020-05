Rifiutato il taglio del 50%: Zaytsev lascia Modena per la Siberia

UFFICIALE

di

GIACOMO MAGNANI

Fine della storia: Ivan Zaytsev lascia Modena per un anno. Impossibile per lo Zar rinunciare al 30% dello stipendio attuale e al 50% per la prossima stagione. Un taglio, da parte della Leo Shoes Modena, reso inevitabile dalla chiusura del PalaPanini (in seguito allo stop del campionato di SuperLega per l'emergenza coronavirus) che ha mandato in fumo gran parte dei guadagni presenti e futuri della società guidata da Catia Pedrini. Zaytsev, simbolo del volley in Italia e nel mondo Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Ivan Zaytsev, capitano di Modena e della Nazionale italiana, è probabilmente il più grande rappresentante della pallavolo italiana. Figlio del pallavolista sovietico campione olimpico Vjačeslav Zajcev e della nuotatrice Irina Pozdnjakova, è soprannominato "Lo Zar".





Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Ultime gallery Vedi tutte

Anche la moglie di Zaytsev, Ashling Sirocchi, ha spiegato la situazione. La famiglia resterà a Modena, dove gli Zaytsev stanno pagando il mutuo della nuova casa, mentre lo Zar schiaccerà in Russia, a Kemerovo: "Abbiamo preso accordi con le banche e non possiamo fare diversamente. Abbiamo fatto i calcoli al centesimo e con il taglio del 30%+50% non ci stiamo dentro. Non è colpa di nessuno".

La stagione 2020/21 sarà quindi nella fredda Siberia per Ivan Zaytsev. Ma l'opposto 31enne sarà solamente ceduto in prestito: il prossimo anno farà ritorno alla Leo Shoes Modena, per onorare così il contratto con scadenza nel 2023 che lo lega ai gialloblù.