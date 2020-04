Wonder Woman a Scandicci, Milano debutta su Netflix: i pesci d’aprile del volley!

SCHERZETTO

Colpo della Savino Del Bene Scandicci, che per la prossima stagione ha chiuso l'acquisto di una super giocatrice. O forse sarebbe meglio dire di una super eroina: Diana Prince, meglio nota come Wonder Woman. Ebbene sì, qualcuno c’è cascato. Il pesce d'aprile è servito!

Sempre con un riferimento cinematografico, ma senza interpellare eroi, anche l'Allianz Powervolley Milano si è voluta divertire. Segnatevi la data: dicembre 2020! Il mese in cui potrete vedere su Netflix il documentario ufficiale dedicato alla società di Lucio Fusaro: The Power of Dreams, il primo film al mondo sulla pallavolo.