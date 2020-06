WMF e Vero Volley insieme: l’Arena di Monza riapre nel segno dell’innovazione

NON SOLO VOLLEY

Riaprire i luoghi dello sport, ridare voce alla passione e alla voglia di tornare a competere. Con questo obiettivo, il WMF – il più grande festival sull’innovazione – e le società del consorzio Vero Volley di Monza, protagoniste nei campionati di Serie A maschile e femminile, accenderanno i riflettori direttamente in collegamento dall’Arena di Monza. Accadrà i prossimi 4-5-6 giugno, date del WMF Online - Edizione Diffusa, il primo evento dedicato all’Innovazione organizzato ai tempi del COVID-19.

Il format unico e nuovo del festival ideato proprio per rispondere alle nuove sfide poste dalla pandemia, porterà sul palco la pallavolista della Saugella Monza e della Nazionale femminile, Beatrice Parrocchiale, e il centrale della Vero Volley Monza, Thomas Beretta.

Entrambi racconteranno come il mondo dello sport, in particolare quello della pallavolo, ha reagito nella situazione di emergenza e di stop forzato dell’attività. Non lo faranno da un luogo qualunque, però: lo faranno idealmente dal campo, dall’Arena di Monza, luogo nel quale sono abituati a gioire e dal quale, anche attraverso l’Innovazione, la pratica sportiva dovrà ripartire.

Dall’impianto lombardo verranno trasmesse, durante tutta la tre giorni, dal 4 al 6 giugno, tre sale formative dell’evento: Social Media Strategies, Content Marketing e Digital Journalism. E nell’ambito di quest’ultima il 6 giugno, durante la giornata conclusiva, interverrà Eugenio Peralta, caporedattore di "Volley News", che sempre in live streaming da Monza racconterà la case history del portale di informazione specialistico dedicato al mondo della pallavolo.

La collaborazione con la realtà del Vero Volley e la trasmissione dall’Arena di Monza fa il paio con la riapertura, anche in questo caso promossa dal WMF Online - Edizione Diffusa, di alcuni teatri e luoghi della cultura della penisola.

Alessandra Marzari, Presidente del consorzio Vero Volley: “Sono contentissima che il WMF abbia deciso di proporre questa iniziativa in collaborazione con noi, individuandoci come partner sportivo della manifestazione. L’evento che andrà in scena nei prossimi giorni, in streaming anche dalla nostra Arena, conferma la continua ricerca innovativa che il consorzio sta sviluppando con tanto impegno negli ultimi anni, oltre a certificare la nostra realtà come uno dei luoghi dell’innovazione nel mondo dello sport”.